Share on Twitter

Share on Facebook

Durante sessão ordinária realizada nesta quarta-feira (10) na Câmara Municipal de Gurupi alguns vereadores usaram a tribuna para alfinetarem alguns secretários municipais da prefeita Josi Nunes. “Tem que parar de ficar se mostrando nas redes sociais e mostrar serviço para o povo”, chegou a afirmar um dos parlamentares.

por Régis Caio

Segundo apurado com fontes do Portal Atitude o clima é de insatisfação dos vereadores com alguns secretários municipais de Gurupi. Nesta manhã alguns legisladores aproveitaram a sessão para desabafar e mostrar que parte dos gestores municipais não estão realizando um bom desempenho.

“Tem secretário do município que critica a incompetência do passado, mas ainda não mostrou a competência do presente e fica perdendo tempo com rede social, quando poderia estar criando políticas públicas em prol de Gurupi”, alfinetou o vereador Ivanilson Marinho.

Já o Presidente da Câmara, Rodrigo Maciel, usou a tribuna para expor que a máquina pública tem que agir como uma empresa privada e que todos os vereadores tem que cobrar dos secretários para buscarem melhorias. “Secretário não tem cargo vitalício. Gestão pública tem que ser igual a iniciativa privada, não trabalhou, tem que tirar, não bateu metas tem que tirar. Talvez a prefeita não tenha conhecimento do que se passa, mas tem secretários que usam das mais desculpas possíveis. Eu também sou gestor aqui na Câmara e se a engrenagem não andar tem que ser trocada”, relatou Maciel.

Outro vereador que mostrou insatisfação foi o vereador André Caixeta que chegou a conversar com a prefeita e expor a situação de alguns secretários. “A prefeita deixa a responsabilidade para secretários e alguns acomodam. Tem secretário ai que é fraco igual chá de pedra e esses dias eu mesmo falei pra ela que não fique esperando pedir para sair não, manda embora. Gente fraca que não tiver dando conta manda embora, aproveita o final do ano e despacha quem não tiver desempenhando suas funções corretamente, pois isso repercute negativamente em nós vereadores que somos o para-choque do povo”.

Segundo fontes do Portal Atitude na sessão desta quinta-feira, que será às 19 horas os vereadores irão continuar debatendo sobre este assunto e mostrando descontentamento com parte do secretariado. “Amanhã terá mais, aguarde os próximos capítulos”, disse um vereador.