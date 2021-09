A 1º edição do Projeto Gabinete Até Você ocorreu na manhã deste domingo, 13, no Assentamento PA Vale Verde. Ação idealizada pelo vereador Rodrigo Maciel, conforme o vereador o projeto visa levar serviços de saúde e lazer para os moradores.

da redação

Durante a ação foram ofertados serviços como: Corte de cabelo masculino e feminino, escova e hidratação, barba, teste de glicemia, teste de covid, aferição de pressão e entrega de kits de higiene bucal para as crianças.

Toda a ação contou com o apoio de voluntários do instituto Monica brandão que ofertaram os serviços de beleza, o projeto contou ainda com o apoio do governo do estado, por meio da Secretaria Estadual de Educação e Prefeitura de Gurupi.

Segundo Rodrigo Maciel o objetivo é levar este projeto nos bairros da cidade e na zona rural. ‘’Durante o Projeto Gabinete Até Você, eu sentei e ouvi os moradores, pois sei que povo é o melhor termômetro do município. É deles que vem a sabedoria de quem vive o dia a dia em nossa querida Gurupi e queremos o melhor para a nossa comunidade”, disse o vereador.