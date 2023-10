Vereador Jair do Povo realiza evento para crianças através do projeto Amigos do Bairro em Gurupi

da redação

A Vila São José foi marcada com muita diversão, brincadeiras, entrega de brindes e muita solidariedade nesse sábado (28), as crianças do bairro, puderam prestigiar uma programação bem diversificada com direito a sorteio de bicicletas, a iniciativa é do vereador Jair do Povo por meio do projeto Amigos do Bairro. O projeto tem o objetivo de todos os anos oferecer eventos que levem momentos de lazer e para que a população seja atendida com vários serviços gratuitos.

A prefeita Josi Nunes prestigiou o evento e parabenizou o vereador Jair do Povo e toda equipe, por levar alegria para as crianças, “é uma iniciativa muito importante, pois elas precisam de brincar e diversão, e é isso que ele tem levado para todas as crianças da cidade, contem com todo o nosso apoio”.

A Presidente do bairro Vanderleia Reis disse que é sempre um prazer receber o vereador Jair do Povo na comunidade, ela afirma que é a primeira vez que a comunidade recebe uma ação social, “não tenho palavras para expressar, é uma demonstração de carinho com nossas crianças, é muito gratificante”, frisou a líder.

A educadora Luiza Barros de Carvalho diretora da Escola Municipal do bairro, disse que o momento proporciona a valorização das crianças, para se socializar, e também momento de interação com as famílias. “É muito satisfatório e grandioso, para ver o quanto as crianças estão felizes, é um momento maravilhoso, estão todos de parabéns, é o momento de elevar as pessoas do setor e hoje estão sendo vistos pelo parlamentar”, relatou.

Davi Alves de 10 anos, disse que adorou todo o evento e agradeceu a todos pelo momento, “gostei de tudo fiquei super animado para participar da próxima edição do evento”. O Vereador Jair do Povo também entrou na diversão e interagiu com as crianças e agradeceu as famílias e toda comunidade que compareceu. “Este bairro é um lugar que tenho um carinho grande, ficou feliz que tenho conseguido trazer um pouco de alegria para estas crianças, precisamos sempre valorizar as crianças elas são o futuro de nossa geração”, frisou.

Ao final do evento as crianças participaram do tradicional banho de mangueira com o carro do Corpo de Bombeiro.