O intuito foi sinalizar demandas ao executivo em que a população carecia há muito tempo e que na gestão Josi Nunes foram atendidas. Veja abaixo as demandas.

Requerimento 562/2022

No requerimento 652/2022, solicitou que seja feito o estudo onde concederia benefício de isenção de imposto predial e territorial urbano (IPTU), para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que possuam renda bruta em até dois salários mínimos e que possuam apenas imóvel em Gurupi. A solicitação foi protocolada em março deste ano e encaminhada ao Secretário de Planejamento e Finanças – Salustriano Lucas M. Lemes.

O requerimento foi atendido pela Secretaria e passa pela Câmara Municipal de Gurupi como PL 03/2022 do Poder Executivo para ser aprovado por todos onde estão inseridos o novo código Tributário no município, incluindo ainda a redução de impostos para os de baixa renda para isenção de imposto do IPTU de até um salário e meio.

Requerimento 1084/2022

O vereador Jair do Povo requereu em outubro em caráter de urgência o aumento no quadro de médicos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) por meio do requerimento 1084/2022 em Gurupi. O requerimento foi encaminhado para a Secretaria de Saúde e foi atendido passando para 33 médicos atendendo no município.

Requerimento 947/2022

Requereu que fosse realizado campeonatos interescolares de Futebol de salão, handebol e vôlei masculino e feminino nas escolas Municipais de Gurupi. O requerimento foi atendido pela Secretaria de Educação por meio do campeonato envolvendo várias escolas municipais da cidade no ginásio de esportes Idanizete de Paula. Após passar por uma grande reforma pela prefeitura em 2021 e diante da diminuição da Covid-19, foi possível realizar vários campeonatos envolvendo escolas do município.

Requerimento 159/2022

O parlamentar solicitou por meio do requerimento 159/2022 ao Secretário Municipal de trabalho, Assistência Social e Proteção a Mulher de Gurupi que viabilizasse a reabertura dos cursos no centro de integração da Mulher e a centralização desses cursos nos CRAS.

Requerimento 732/2022

Requereu a Presidência do IPASGU, a verificação e apresentação de soluções para sanar a falta de alguns especialistas como psiquiatras no Plano de Saúde dos Funcionários Públicos de Gurupi. O IPASGU é um plano de Saúde que atende funcionários do município e atualmente atende uma grande demanda de pessoas. O requerimento foi atendido ao contratar profissionais da área de psiquiatria para atendimento aos usuários do plano.

Além dos requerimentos também foram encaminhados pelo vereador ofícios, indicações e Projetos de Lei que foram atendidos os quais, um deles foi a indicação do Projeto de Lei para que seja utilizado o nome da Ex-primeira dama Goiaciara Cruz para Estação Cidadania que será inaugurada no Setor Águas Claras em Gurupi.

O parlamentar ficou grato pelas demandas atendidas neste ano de 2022 e finalizou. “Foi um ano de muito trabalho árduo, porém muito contente com as demandas que a prefeitura tem nos atendido, desejo a todos um ótimo final de ano e que 2023 seja muito melhor com muito mais realizações para nossa Gurupi”.

