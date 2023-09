Vereador Jair do Povo busca respostas sobre o transporte coletivo em Gurupi

O vereador Jair do Povo tem buscado respostas para ajudar a resolver as necessidades da população de Gurupi no que diz respeito ao transporte coletivo. Diante dos desafios enfrentados pela comunidade local, o vereador tomou a iniciativa de buscar respostas junto à Secretaria Municipal de Administração, em uma reunião com o Diretor de Licitações, Hugo Apoliano.

A questão em destaque foi o retorno do sistema de transporte público, que desempenha um papel fundamental na vida dos cidadãos. O Diretor de Licitações, Hugo Apoliano, informou que o processo licitatório anterior, lançado em maio deste ano e realizado em julho, acabou em fracasso devido à inabilitação dos dois licitantes que apresentaram propostas. Em resposta a essa situação, a Prefeitura determinou a republicação do edital, que ocorreu no dia 09 de agosto, por meio do Diário Oficial. Este novo edital de concorrência pública atraiu a atenção de três empresas, todas buscando a concessão do serviço de transporte coletivo em Gurupi. Os documentos apresentados pelas empresas estão agora passando por uma análise rigorosa para determinar qual delas está alinhada com as exigências do edital.

Hugo Apoliano ressaltou que nas próximas semanas teremos a empresa vencedora, que será escolhida com base em critérios técnicos “Estamos contentes em informar que três empresas participaram da concorrência pela concessão do serviço de transporte coletivo em Gurupi. Neste momento, estamos em processo de análise detalhada dos documentos e propostas recebidas, garantindo que a empresa escolhida esteja alinhada com todas as exigências do edital. Nos próximos dias, esperamos anunciar a empresa vencedora, o que permitirá que avancemos nos trâmites legais necessários para o retorno do transporte público em nossa cidade”, destacou o diretor de licitações.

A concessão do serviço terá uma duração inicial de 10 anos, com possibilidade de renovação a cada cinco anos, totalizando um período máximo de 35 anos. No primeiro ano da concessão, a tarifa pública será de R$ 3,98, viabilizada por meio de um modelo de concessão patrocinada com aporte subsidiário por parte do ente público. A empresa vencedora terá a responsabilidade de operar cinco linhas, com requisitos importantes para garantir o conforto e a acessibilidade dos passageiros. Isso inclui a presença de ônibus com, no mínimo, 30 lugares, ar-condicionado e a inclusão de 20% de bancos preferenciais para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, demonstrando um compromisso claro com a comunidade. O edital também considera isenções e descontos para diferentes categorias de usuários, incluindo idosos, pessoas com deficiência e estudantes.

Por João Vitor Fraga/Ascom Jair do Povo

O vereador Jair do Povo reforçou seu compromisso com a comunidade de Gurupi, declarando: “Estou acompanhando de perto o desenvolvimento deste processo. Minha prioridade é assegurar que nossa população tenha acesso a um serviço de transporte coletivo de qualidade o mais rápido possível e que beneficie a todos em nossa cidade”, ressaltou o parlamentar.