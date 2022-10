Share on Twitter

da redação

Nessa segunda-feira (24), o vereador Jair do Povo esteve com o Secretário de Desenvolvimento Urbano Eremilson Ferreira para informar sobre algumas demandas para nossa Gurupi, entre elas um pedido feito e protocolado na Câmara Municipal de Gurupi o qual requereu informações sobre o cronograma de execução de regularização fundiária.

De acordo com o vereador o programa Escrituras de Gurupi foi lançado em fevereiro e beneficiaria mais de 10 mil títulos de propriedades a moradores. “A continuidade desse programa é de suma importância para que famílias possam continuar a ser contempladas com suas escrituras e ter garantias de moradia em nossa Gurupi, tenho certeza que nosso requerimento logo será atendido”, frisou Jair do Povo.

Segundo o Secretário de Desenvolvimento Urbano Eremilson Ferreira os trabalhos estão em andamento, e até o final deste ano de 2022 deverão ser entregues em torno de 400 escrituras, a previsão é que a entrega inicie pelos setores Jardim da Luz, Nova Fronteira e o distrito do Trevo da Praia.

Adriana Castelo Branco

Assessora de Imprensa