Vereador Jair diz que Ação Social de Gurupi ficou inerte nos últimos oito anos

O vereador Jair Souza (PROS) que faz parte da oposição ao prefeito Laurez Moreira declarou que a Secretaria Municipal de Ação Social de Gurupi parou no tempo nos últimos anos e que a população perdeu muito.

por Régis Caio

A declaração do vereador foi durante entrevista a imprensa nesta última quinta-feira (19). Jair que já foi diretor da Ação Social em gestões anteriores ao do Prefeito Laurez Moreira disparou contra a atual gestão, que segundo ele, deixou a desejar na área social.

“Tem locais em que eu vou a população gurupiense está passando fome, isso é de doer o coração, gente passando necessidade. Cadê a Ação Social do município? Ela ficou inerte nos últimos oito anos. Durante o meu mandato como vereador tive muitas dificuldades com esta pasta, eu levava as reinvindicações da comunidade com o intuito de ajudar, porém eu não conseguia resposta alguma. A Secretaria parece que não conhece a realidade da nossa gente”, declarou o vereador.