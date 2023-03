Por Adriana Castelo Branco/Ascom

O vereador Jair do Povo em cumprimento da Lei Orgânica do Município de Gurupi (LOA) de nº 27/2020, entregou Oficio nº 26/2023 ao Secretário Municipal de Planejamento e Finanças Salustriano Lucas, onde consta o repasse das Emendas Impositivas e individuais no valor de quase 58 mil reais.

O vereador argumenta que sentiu a necessidade para esta demanda pelos altos índices de cegueira que existe não só no município, mas no mundo de acordo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Não existir idade definida para o risco de ter catarata e com avanço da idade as pessoas terá que realizar esta cirurgia em algum momento da vida. “Destino a emenda parlamentar para as cirurgias de cataratas devido à demanda serem grande e com a cirurgia as pessoas voltarão a ter qualidade de vida e alta estima, com isto, estarei colaborando muito para o povo de Gurupi”, frisou o vereador Jair do Povo.