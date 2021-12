Share on Twitter

Eleito com 662 votos, o vereador de Gurupi Colemar da Saborelle (Podemos) apresentou um balanço do seu primeiro ano de mandato. Conforme o vereador, foram apresentados neste ano 116 proposituras entre requerimentos, indicações e Projetos de Lei em prol do município gurupiense.

da redação

Em 2021, o vereador apresentou três projetos de lei de relevância para a cidade, dentre eles o que institui a política de apoio ao afroempreendedorismo que busca ações lideradas por pessoas negras, visando a reduzir obstáculos para sua entrada, permanência, consolidação e atuação competitiva no mercado de trabalho e na geração de renda.

“Solicitei o cumprimento da Lei Municipal 1049 de 28 de fevereiro de 1994 que determina o poder executivo Municipal promover atividades informativas, conscientizadoras e de divulgação da cultura afro-brasileira, podendo, para tal, consorciar-se a outras entidades interessadas na promoção do referido evento cívico”, disse o vereador.

Outro Projeto importante direcionado ao Poder Executivo foi o atendimento por psicólogos e assistentes sociais a alunos das escolas públicas de educação básica que nele necessitem.

Colemar da Saborelle apresentou ainda várias indicações e requerimentos, alguns deles foram direcionados a 27 setores de Gurupi. Um deles pediu ao município esforços junto aos setores competentes para ações de prevenção sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil em Gurupi.

Na saúde, o vereador pediu ainda a criação de um projeto de acolhimento que conecte os psicólogos da rede municipal de saúde e os recrutados através de parcerias com universidades, para prestar atendimento aos profissionais que estão na linha de frente do COVID-19.

Para o segmento religioso, Colemar indicou para prefeita Josi Nunes o funcionamento de 100% das ocupações das igrejas e templos religiosos de Gurupi, já que existe um Decreto Federal n°10.292/2020, o qual possui uma lista de serviços e atividades essenciais onde cita o funcionamento durante a situação de emergência no País em decorrência do novo coronavírus.

O parlamentar solicitou ainda o retorno das atividades do Centro de Integração da Mulher de Gurupi. Para 2022 Colemar afirma que continuará trabalhando em benefício do povo de Gurupi. “Agradeço a Deus pela oportunidade de ter concluído este ano com muito trabalho, agradeço a minha equipe e a comunidade pela oportunidade de trabalhar por vocês”, destacou.