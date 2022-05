O vereador Colemar da Saborelle (Podemos) já apresentou nestes quatro meses de 2022 vários requerimentos e Projetos de Lei e muitos foram executados pelo município.

da redação

Dentre as solicitações apresentadas pelo vereador na Câmara Municipal neste ano e que foram destaque estão a limpeza e retirada de entulhos da estrada e laterais da Rua 01 do Residencial Madri que liga a Rua 73 do Setor Nova Fronteira; Construção de uma Quadra Poliesportiva na Avenida Araguaia entre Rua B no Loteamento Campo Belo; Retorno das atividades do Centro de Integração da Mulher e a sinalização horizontal e vertical com faixas de pedestres placas e semáforos, em torno do Shopping Araguaia na Avenida Goiás.

Um Projeto de Lei de destaque e que foi aprovado foi a instituição do Programa de Combate ao bullying e cyberbullying, de ação interdisciplinar, intersetorial e de participação comunitária, no Município, em especial nas escolas públicas e privadas. “Esses requerimentos e projetos tem contribuído com o nosso município e agradeço a população que tem participado do nosso mandato enquanto vereador, sem dúvidas um trabalho dessa forma a cidade só tem a crescer”, destacou Colemar da Saborelle.

Já neste mês de maio já foram apresentados dois requerimentos e um Projeto de Lei encaminhado as comissões responsáveis. Os Requerimentos trazem solicitações de melhorias como: Construção de uma praça com academia ao Ar livre e Pista de Skate no setor Jardim dos Buritis. Solicitação através de requerimento ao Deputado Federal Tiago Dimas, a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 300.000,00 para investimento na Saúde, especificamente para unidade de pronto atendimento Dra Márcia Mucky – UPA DE GURUPI. Já o PL 26 prioriza a realização de convênios visando a inclusão da atividade de Artes Marciais nas Escolas Públicas da Rede Municipal.