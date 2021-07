Autoridades políticas manifestaram nota de pesar pela morte do Pastor e Presidente das Assembleias de Deus, ministério de Madureira de Gurupi.

Por Régis Caio

O velório será na Catedral da Assembleia de Deus, às 18 h, localizado na Avenida D, no final da Avenida Maranhão.

Confira as notas de pesar das autoridades políticas

Nota de Pesar pelo falecimento do pastor João da Cruz Gomes Feitosa

Com muito pesar, recebi a notícia de que Gurupi perdeu mais um de seus ilustres filhos. Nesta sexta-feira, 9, o líder evangélico gurupiense, pastor e advogado João da Cruz Gomes Feitosa faleceu em decorrência de complicações causadas pela Covid-19.

Presidente das Assembleias de Deus Ministério de Madureira em Gurupi, o pastor João da Cruz Gomes Feitosa era muito conhecido, respeitado e tinha grande prestígio em sua cidade e no Tocantins.

Clamo ao nosso amado Deus que, nesse momento de dor e despedida, abençoe com o consolo santo à sua esposa Maria Rosa de Sousa Gomes, suas filhas Lídia de Sousa Gomes, Ângela Márcia de Sousa Gomes, Vânia de Sousa Gomes e Débora de Sousa Gomes, assim como aos demais familiares, amigos e aos gurupienses que, certamente, sentem a partida do pastor João da Cruz Gomes Feitosa.

Mauro Carlesse

Governador do Estado do Tocantins

Nota de Pesar

É com imensa tristeza que a Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, e o Vice-prefeito, Gleydson Nato, lamentam o falecimento do Pastor João da Cruz Gomes Feitosa, de 64 anos, ocorrido na madrugada nesta sexta-feira, 09, em Brasília, em decorrência de complicações causadas pela Covid-19.

Pastor João Feitosa deixa um grande legado de fé e esperança à comunidade gurupiense e da região do Sul do Tocantins. Pastor João Feitosa, nasceu em 19 de fevereiro de 1957, em Gurupi. Filho de Elizeu Feitosa de Carvalho e Maria Gomes Feitosa. Casado com Maria Rosa de Sousa Gomes, pai de quatro filhas: Lídia de Sousa Gomes, Vânia de Sousa Gomes, Débora de Sousa Gomes e Ângela Márcia de Sousa Gomes (in memoriam), que também faleceu vítima de Covid-19.

Ele foi ordenado Ministro do Evangelho em 21 de janeiro de 1984. Pastor João da Cruz Gomes Feitosa é bacharel em Teologia, Articulista, Advogado. Assumiu a presidência das Igrejas Assembleias de Deus Ministério de Madureira do Campo de Gurupi – TO, em janeiro de 2000.

Neste momento, a Prefeita e o Vice-prefeito se solidarizam com familiares e amigos e rogam ao Pai pelo consolo aos corações que choram essa perda.

NOTA DE PESAR

É com pesar que recebo a notícia do falecimento do querido amigo Pastor João da Cruz Gomes Feitosa, vítima de COVID-19.

Pastor João Feitosa era um amigo leal, homem reto e honesto que dedicou grande parte da vida a propagar a palavra de Deus. Um pai de família exemplar, que lutou pela vida mas infelizmente não resistiu ao vírus.

Aos familiares e amigos deixo meu fraterno abraço, presto minhas sinceras condolências e rogo a Deus que os conforte nesse momento de dor e tristeza.

Katia Abreu

Senadora da República

PESAR

“Lamento profundamente o falecimento do PASTOR JOÃO FEITOSA, pessoa que sempre tive grande estima e admiração, para Gurupi e Tocantins é momento de muita tristeza, por tudo de bom que ele representava, aos familiares e amigos peço ao nosso bom Deus que conforte a todos”.

LAUREZ MOREIRA