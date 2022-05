Share on Twitter

por Wesley Silas

A senadora mostrou esperançosa para que a obra seja concluída e reiterou sua esperança nas garantias e compromisso do governador Wanderlei Barbosa.

“Nós temos eu sempre manter a esperança e eu acho que a mobilização dos produtores rurais, da imprensa, os vereadores da nossa cidade e uma pressão em massa da sociedade clamando por esta estrada porque são anos e anos de enganação de outros governos. Então, vamos esperar em Deus que o governador Wanderlei Barbosa conclua esta obra para mostrar para a população da região e de todo Tocantins que o político tem que ter palavra. Tem que prometer e tem que cumprir. Então, em vim aqui para fazer esta filmagem porque vamos manter esta vigilância constante da sociedade de Gurupi para que esta obra não pare”

Para ela: “O mais importante é vigiar o orçamento porque a obra pode está aqui, mas tem que ter o dinheiro para pagar a empresa que está fazendo a obra. […] É uma obra longa de alto vulto financeiro, tem recursos disponíveis. O governador me informou que pagou o que estava atrasado com a empresa para que ela voltasse a restabelecer e cumprir com o seu contrato. A democracia nos impõe vigilância e vamos ficar observando.

As obras contam com investimentos na ordem de R$ 70 milhões. O trecho tem 50 km de extensão, onde serão executados os serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica, obras de arte e programas ambientais.