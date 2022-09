Da redação

As provas estão previstas para ocorrer em 06 de novembro, das 09h às 13h, em Gurupi/TO. São ofertadas 60 vagas para o próximo semestre e o curso é no período integral. O valor da mensalidade é de R$ 4.159, 54, a partir do primeiro período, com desconto pontualidade.

No certame, 80% das vagas são destinadas a Ampla Concorrência, 10% são para candidatos inscritos na Cota Enem, e 10% para Cota/Escola Pública.

É permitido ao candidato se inscrever, concomitantemente, pela vaga em: Ampla concorrência e Cota Enem; Cota/Escola Pública e Cota Enem. Já o candidato inscrito, exclusivamente, pela cota/Enem não precisará realizar a prova.

Para mais informações acesse o edital no endereço www.unirg.edu.br/vestibular/gurupi.

Isenção de taxa de inscrição

A Universidade de Gurupi – UnirG também publicou hoje, 05, as normas para os candidatos interessados em obter a isenção da taxa de inscrição no vestibular 2023/1 para o curso de Medicina, em Gurupi. As modalidades de inscrições ofertadas são: ampla concorrência, cota/escola Pública e Enem.

O prazo para inscrição começa hoje, a partir das 18h, e será encerrado em 14 de setembro no site unirg.edu.br/vestibular. É obrigatória a indicação do Número de Identificação Social (NIS).

As provas estão previstas para ocorrer em 06 de novembro, das 09h às 13h, realizadas em Gurupi/TO.

A isenção é destinada ao candidato economicamente hipossuficiente que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e membro de família de baixa renda.

A avaliação e seleção será feita por meio da verificação no banco de dados do cadastro único do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

O resultado preliminar está previsto para 30 de setembro. Para mais informações acesse o edital disponível no link unirg.edu.br/vestibular (link “vestibular e Enem Gurupi”).