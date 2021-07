Share on Twitter

Foi encaminhado ao vereador Jair do Povo nesse mês de julho, a resposta em que solicita que seja implantado curso de complementação curricular para portadores de diplomas de medicina formados por universidades estrangeiras.

A Unirg informou que a implantação acontecerá a partir do segundo semestre de 2021 e que os candidatos deverão seguir de acordo com o edital as normas estabelecidas pelo Conselho Superior Acadêmico da Unirg. Esta norma foi aprovada em março pela resolução nº009/2021.

Jair do Povo fez o pedido por meio do requerimento 697/2021 em junho onde foi aprovado na Câmara Municipal. “É uma conquista importante para os estudantes e profissionais da medicina em nossa cidade e quem mais tem a ganhar é o povo de Gurupi”, frisou Jair do Povo.

A publicação do edital será específica para diferentes áreas e cursos, e será de acordo com a Unirg, a capacidade de atendimento e pedidos de revalidação solicitada pelo interessado por meio de requerimento endereçado ao Pró-Reitor de Graduação da Unirg. Os interessados deverão pagar uma taxa de inscrição que também será divulgada no edital.

Todos os candidatos deverão passar por análise pela comissão estabelecida em que verificará os dados, o currículo e a compatibilidade da grade dos cursos, por isso é importante ficarem atentos para não perderem os prazos.

