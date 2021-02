A Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde da Universidade de Gurupi – UnirG (Coremu/UnirG) e a Secretaria de Saúde de Gurupi, publicaram o edital de inscrições ao processo seletivo para o Programa de Residência Multiprofissional. A prova será aplicada em 08 de março, às 08h.

As inscrições estão abertas e seguem até 01 de março, ao custo de R$ 225. O procedimento deve ser feito pelo endereço : https://sei.unirg.edu.br/visaoCandidato/homeCandidato.xhtml, e o pagamento do boleto será até o limite bancário do dia 03 de março.

Ao todo são ofertadas seis vagas, sendo duas para profissionais de Enfermagem, duas para Fisioterapia e duas para Odontologia.

A seleção será realizada em duas fases: a primeira, com prova objetiva de conhecimentos básicos, de caráter classificatório e eliminatório, de acordo com o conteúdo descrito no item 7 do edital. A segunda fase será a análise e arguição curricular, também de caráter classificatório e eliminatório.

Mais informações podem ser lidas no edital completo disponível http://www.unirg.edu.br/residenciaMulti