O Tenente -Coronel, Jaime Porfírio, deixará o comando da Batalhão Javaés. A solenidade ocorrerá nesta quinta-feira às 15h no 4°BPM.

por Régis Caio

O evento contará com a presença do Governador Mauro Carlesse (DEM) e do comandante-geral da PMTO, Coronel Silva Neto. Quem assume o novo comando é o Tenente-Coronel W.Costa.