Em visita técnica ao município de Gurupi distante 214 km da capital Palmas, a superintendente de Polícia Científica, Dunya Wieczorek Spricigo, a diretora do Instituto de Identificação, Naides Cezar, e a comissão da SPC-TO, estiveram no Núcleo de Medicina Legal, Criminalística e Papiloscopia do município. No local foi realizado o mapeamento de estrutura e firmado novas parcerias no serviço. A visita faz parte do projeto “SPC Itinerante” que tem como objetivo aproximar a gestão aos servidores da Polícia Científica do Tocantins.

A superintendente se reuniu ainda com o Presidente da Fundação Universidade do Gurupi (Unirg), Thiago Miranda, para alinhar parceria na área de medicina legal. A Unirg está há 36 anos formando e capacitando profissionais com excelência reconhecida, desempenhando um papel fundamental no crescimento da região sul do Tocantins. De acordo com Dunya Wieczoreck, a junção de tecnologias e conhecimento influencia em um trabalho com saldo ainda mais positivo: “Essa parceria configura um compromisso em mantermos sempre nossa população com um serviço de qualidade.” Concluiu Dunya.

O delegado regional de Gurupi, Joadelson Rodrigues também recebeu a comissão da SPC-TO, na conversa foram destacados os principais avanços da região no quesito investigação e segurança pública da área. A equipe ainda teve um bate-papo com os servidores do núcleo, onde foram debatidos assuntos referentes à pasta.