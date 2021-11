Share on Twitter

Várias advogadas de Gurupi marcaram presença no evento de divulgação de propostas realizada pela Chapa OAB Independente, que concorre a subseção da cidade. O candidato a presidente Vitor Augusto Schmitz reforçou o compromisso em prol da classe feminina.

da redação

O candidato a presidente Vitor Schmitz falou sobre a importância da paridade de gêneros no sistema OAB, que segundo ele é um requisito importante adotado para essa primeira eleição após a edição do provimento pelo Conselho Federal.

“Compromisso que firmamos em enaltecer a presença da mulher nos quadros da ordem. Em nossa gestão teremos olhar atento na representação das prerrogativas pois a advogada, também terá sua cadeira como procuradora de prerrogativas”, destacou.

Durante o evento a chapa apresentou ainda o fortalecimento da Comissão da Mulher, integrada as políticas públicas social, campanhas de prevenção a doenças, comemoração em dias simbólicos eventualmente realizados na sede da Subseção, programa Madrinha Advogada (Advogada mulher com mais de 05 anos de exercício na advocacia será conselheira das Advogadas que recém ingressam na ordem).

“Vamos contribuir com a CAATO em projetos para fomentar Novos Programas assistenciais voltado as mulheres, professoras, advogadas, funcionárias da OAB e sobretudo a familia da advogada”, finalizou Schmitz.

Participação no evento

Participaram do café: Candidata Secretaria Geral Adjunta Drº Simone de Gurupi esteve presente e representou também a vice presidente Dr Rosania, quando registrou via WhatsApp um vídeo justificando sua ausência e ponderou pelo entusiasmo dessa chapa na representatividade que atenda as demandas das nossas advogadas!

Também presentes: Candidatas ao Conselho Estadual Dra Pollyanna, Karin, Tabata, Mônica, Leodiane. Candidata ao Conselho Federal Dra Helia Nara e Ana Laura; Candidata à diretoria da OAB-TO Secretaria Geral Adjunta Dra Alana. Atual Presidente da Esa – Dra Flávia. Ex presidente da ESA – Dra Verônica e atual representante da Comissão da Mulher da Subseção de Gurupi, Dra Lysia. Advogadas da Comarca de Peixe, Formoso, Gurupi, Figueirópolis e Alvorada também registraram presença no evento.