da redação

Em discurso a Prefeita ressaltou as boas parcerias políticas que tem feito ao longo da gestão, tanto à nível estadual, quanto federal. “Soró integra nossa gestão agora para trabalhar com a articulação desta secretaria que é tão importante. Contamos com a experiência e o trânsito político dele, para que possa contribuir com a nossa gestão. Vamos ampliar nosso trabalho com foco na população, independentemente de posições políticas e partidárias. Temos bons parceiros no Congresso, no Governo do Estado. Todos aqueles que se interessarem em somar com a gestão para trazer resultados para Gurupi serão muito bem vindos. Na verdade, não é apoiar a Prefeita Josi é apoiar Gurupi”, enfatizou Josi Nunes.

A nomeação do novo secretário foi publicada no Diário Oficial do Município de Gurupi, nesta segunda-feira, 31/10, por meio do Decreto nº 1.300.

Soró agradeceu a confiança e ressaltou a importância de poder contribuir com o desenvolvimento de Gurupi. “Chego entusiasmado para fazer parte da equipe da Prefeita Josi Nunes e mais uma vez contribuir com a nossa cidade em todas as áreas. Estou com muita disposição para colaborar com esta gestão, com meus amigos e meus colegas e ajudar a construir a Gurupi que nós queremos. Teremos muito empenho, dedicação e zelo para com o próximo, para com o povo gurupiense. Essa é uma característica minha que vejo também na Prefeita Josi”, disse o novo secretário de Governo de Gurupi.