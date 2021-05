O evento aconteceu neste último domingo (09) em Gurupi, durante comemoração ao Dia das Mães e com o intuito de ajudar famílias carentes da cidade.

por Régis Caio

O idealizador do projeto, Eduardo Fortes, agradeceu a todos que participaram, principalmente à equipe e parceiros que acreditam no projeto. O sopão foi realizado em uma chácara no bairro Nova Fronteira e atendeu a comunidade carente da região.

“Com a benção de Deus hoje promovemos mais uma edição do nosso Sopão Ação Bairro a Bairro com muito sucesso! A alegria no rostinho de cada família jantando aquela sopa deliciosa, enche nossa alma de paz e alegria”, disse Eduardo Fortes.