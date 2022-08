Share on Twitter

O Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Tocantins (Sintet) confirmou ao Portal Atitude que os professores da rede municipal de Gurupi entrarão em greve por tempo indeterminado a partir desta quarta-feira (17). A greve está confirmada e terá início na praça Santo Antônio, estamos esperando uma decisão da prefeitura até hoje a noite, caso contrário, paralisamos por tempo indeterminado”, disse o diretor do Sintet, Wesley de Assis.

“Desde a publicação da portaria do MEC em fevereiro de 2022 que a categoria luta pelo reajuste. A direção do Sintet Regional de Gurupi participou de uma reunião com a Secretaria de Educação Municipal, mas a gestão não apresentou nenhuma proposta sobre o reajuste”, ressalta.