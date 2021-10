Por Nathália Costa

A SICTEG é uma ação alinhada à 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT/MCTI), com uma programação que visa a integração entre governo, academia e empresas, numa estratégia diversificada para popularização da ciência regional. O evento é gratuito e coordenado pelo Programa InovaGurupi da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, Conselho de Gestores de Instituições de Ensino Superior de Gurupi e conta com a colaboração do Governo Federal, do Governo do Estado e Sebrae, Senac, Sesi e Senai.

A programação será pautada em três Eixos Formativos: Empreendedorismo, Inovação e Desenvolvimento Regional e tem por objetivo, popularizar a ciência na região tocantinense. As atividades visam atender a diversidade do público-alvo com palestras, minicursos, workshops de governo, desafios de ideias, desafios de gamer, mesas redondas, mostra cultural, mostras científicas, espaço Hub de Inovação.

O evento acontece de forma virtual, devido à pandemia do Coronavírus. Nesta edição, a sede é o Campus do Instituto Federal do Tocantins (IFTO) de Gurupi.

A professora Adriana Terra, coordenadora do Programa InovaGurupi, enfatiza que o objetivo da SICTEG é popularizar a ciência e a tecnologia na região. “Em nome de todos, de cada equipe de organização da 7° Edição da SICTEG, convidamos toda comunidade acadêmica do Estado, empresários e gestores públicos, comunidade civil organizada e toda a população para apreciarem o evento”, disse.

Inscrições

Toda a comunidade está convidada a se inscrever e participar desse evento científico online e gratuito, por meio do link https://sicteg.4.events.

A partir da inscrição, é possível ver, com antecedência, toda a programação por meio da aba “Minha inscrição”, localizada na página inicial do site. Com a inscrição, cada participante garante, ao final da SICTEG, um certificado com a quantidade de horas que permaneceu na programação

Novidade Desafio Gamer

Este ano será realizado o campeonato de jogos eletrônicos. As inscrições são gratuitas e encerram neste sábado, 16. A disputa será nos jogos Minecraft, League of Legends e Free Fire e a competição será transmitida por meio do site: gurupigamer.com.br, onde também será feita a inscrição do participante.

Para os campeonatos de League of Legends e Free Fire, é necessário que os participantes tenham, no mínimo, 12 anos. O campeonato de Minecraft não tem limites de idade. Em todos os três, os pré-requisitos são o acesso a um computador e ter os jogos da competição instalados, além de um canal de comunicação com a organização da competição, no caso dos jogos online.