da redação

O vereador Zezinho da Lafiche foi o autor da Moção de Aplausos juntamente com os coautores: Vereador André Caixeta, Vereador Elvan Leão, Vereadora Marilis Fernandes e Vereador Ronaldo Lira. Durante a homenagem o vereador Zezinho da Lafiche destacou a importância de homenagear o Instituto Presbiteriano por ser uma instituição de destaque no ensino de qualidade e pela trajetória de ensinar para muitas gerações da cidade de Gurupi.

Além do Instituto, também foram homenageados pessoas que contribuíram para a educação da Escola com Diploma de Honra ao Mérito, o advogado Jaoquim Pereira da Costa Júnior – ex-aluno da Instituição, Maria Santos Belle – ex servidora aposentada, Pr. Wagner Nunes Machado – dirigente da 2ª IPG, Pr. Guilherme Graciano – Dirigente da Congregação da 1ª IPG Waldir Lins, Adriana Beatriz Martins Lemes – atual gestora ,Levy Borges Leão – servidor e Thiago Luiz Dancona e Celina Souza Morais, – representada pela professora Ana Paula Ferreira Maia.

Estiveram presentes várias autoridades entre elas a Prefeita Josi Nunes, o Deputado e líder do governo na Assembleia Legislativa do Tocantins Eduardo do Dertins, Euvaldo Leão (representante do vereador Elvan Leão), o Comandante do 4º BPM, Tem. Cel. W. Costa, Antônio Pakalolo – Diretor Regional de Educação de Gurupi -DRE, Secretário de Juventude e Esportes Sergio Marques (Soró), Secretário de Administração Mário Cesar Ribeiro, Secretário de Educação Davi Abrantes, Vereador César da Farmácia e demais representantes do IPA.

A prefeita Josi Nunes ressaltou em seu discurso que o IPA é uma instituição que merece a homenagem por ter contribuído muito com a educação do município e por oferecer a educação com eficiência a mais de mil alunos que passaram por ela e que hoje são pessoas que somam para a sociedade.

O deputado Eduardo do Dertins parabenizou o vereador Zezinho da Lafiche e demais vereadores por lembrar de uma instituição de ensino importante na sociedade gurupiense, por valorizar a educação, e ressaltou o trabalho da prefeita Josi Nunes, “Minha ex colega de parlamento Josi Nunes e me deu a honra de defender muitas pautas e por transformar a vida de muitas pessoas e por assistir suas lutas árduas, e de se doar pela educação e edificar a nossa sociedade”.

Por Adriana Castelo Branco/Ascom