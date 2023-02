da redação

As atividades em Gurupi acontece nesta segunda,13, às 19 horas, na quadra da Unidade do SESI na Vila Alagoana. O estímulo ao cuidado com a saúde do SESI Folia Pré-Carnaval será por meio de um aulão de ritmos para incentivar a prática de atividade física e ainda atualizar os participantes das coreografias dos hits do carnaval.

Quem participar, além de um incentivo à saúde, concorre ao sorteio de brindes como abadás de blocos do município que são parceiros do evento. Os telefones para mais informações sobre o evento em Gurupi são 3311-1173 (telefone fixo) ou pelo WhatsApp 63 98415-5230.