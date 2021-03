Share on Twitter

Share on Facebook

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) encaminhou nesta segunda-feira, 22, ofício direcionado à 6ª Promotoria de Justiça de Gurupi em resposta ao pedido de informações sobre o cronograma de implantação de 20 novos leitos de UTI Covid anunciados pelo Governo do Tocantins. No documento, o órgão afirma que oito desses leitos entraram em funcionamento no dia 14 de março e outros oito leitos serão instalados até o fim da terceira semana deste mês.

da redação

Segundo o órgão, o Hospital Regional de Gurupi conta atualmente com 28 leitos de UTI Covid-19, chegará a 36 até o fim do mês e existe projeto para implantação de mais 20 leitos, porém ainda devem ser providenciados ajustes estruturais específicos dos ambientes de UTI.

O documento frisa que a SES tem buscado reiteradamente apoio junto ao Ministério da Saúde para ampliação da rede de assistência em leitos Covid-19 e o envio de profissionais médicos da força nacional para que haja a ampliação e operacionalização dos leitos de UTI, inclusive pleiteando a habilitação de leitos. (