O Shopping Center Araguaia segue com as obras sendo realizadas com a previsão de ser inaugurado até o final do ano em Gurupi.

por Régis Caio

O empresário Ataídes Oliveira esteve nesta semana visitando a obra do Shopping em Gurupi e destacou que a geração de emprego e renda é o melhor caminho para dar dignidade às pessoas.

“Eu como Empresário, fico muito feliz em poder criar condições de investimentos no setor privado para gerar emprego e renda. Serão em torno de 800 empregos diretos no Shopping Araguaia, e isso porque eu acredito no potencial de negócios do estado e das pessoas”, afirmou.