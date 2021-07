Recentemente, uma pesquisa foi feita que doses de vacina contra a Covid-19 foram aplicadas após o seu vencimento em várias cidades do país.

Por Régis Caio

Sobre este assunto a Prefeitura de Gurupi informou por meio de nota que nenhuma dose do imunizante vencido foi aplicada na cidade.

Nota – Vacinas vencidas da Astrazeneca

Sobre a pesquisa realizada, que apontou que doses de vacinas da Astrazeneca podem ter sido aplicadas após o vencimento em várias cidades do Brasil, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), esclarece:

Consta no sistema a informação de que em Gurupi houve a aplicação de 03 doses do imunizante vencido, do lote 4120Z004 com vencimento em 13 de abril, sendo duas aplicadas na Policlínica, e uma na UBS Clara Mota e Silva, popularmente conhecida como UBS Buritis, no entanto, é possível que haja erro no sistema do SUS, em razão de nessa data Gurupi já ter aplicado todas as 980 doses da vacina Astrazeneca, recebidas ainda no início de fevereiro, do referido lote, que foram aplicadas como primeira dose, para profissionais da saúde.

Ainda em março, o Vacinômetro do município já registrava mais de 8 mil doses aplicadas.

Contudo, a SEMUS reforça que nenhuma dose do imunizante vencido foi aplicada na cidade.