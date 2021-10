Com o objetivo de prestar contas do mandato, ouvir as demandas e reunir com lideranças municipais, o deputado federal Vicentinho Júnior (PL), visitou neste final de semana, algumas cidades da Região Sul do Tocantins. Em Gurupi, dentre as demandas apresentadas ao parlamentar, por meio de requerimento, o vereador André Caixeta (PSB), solicitou ao deputado federal que interceda junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) para que o município possa contar com uma equipe de médicos peritos para atender à população.

Thaís Souza/Ascom

O vereador explicou que atualmente, para ter acesso a benefícios como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, os moradores precisam deslocar-se para outros municípios em busca de perícia. “Hoje as pessoas vão para Palmas, Paraíso ou até mesmo Porangatu (GO), devido à ausência destes profissionais aqui no município. Sei do bom relacionamento do deputado junto ao INSS, com o presidente Leonardo Rolim e estou solicitando para que ele faça a gestão junto ao órgão de odo que as equipes possam retornar em caráter de urgência”, pontuou.

De imediato, o parlamentar garantiu que buscará alternativas para solucionar a demanda. “Nós vamos fazer assim como fizemos em Araguaína, lutar junto ao INSS de Brasília para que mande a presença permanente de médicos peritos no INSS de Gurupi. Parabenizo o vereador pela atitude, pela atenção ao município dele pela visão que está tendo em atender um brasileiro tão carente quanto é esse cidadão e cidadã que precisa da atenção do nosso INSS”.

Vicentinho Júnior reforçou a importância do município para o Tocantins e deste serviço para atender a região. “Hoje infelizmente as pessoas sofrem pela ausência dos médicos peritos que obriga não só o gurupiense, mas o cidadão da Região Sul a ter que buscar atendimento em outros lugares, pela falta desses mesmos médicos aqui”, concluiu.