A implementação do projeto Horta Mirim no currículo pedagógico pode trazer diversos benefícios para as crianças.

O projeto é idealizado pelo ex-vereador Eduardo Fortes. Nesta quinta-feira, 24, a horta mirim reuniu 40 crianças para formar a segunda turma, que tem como o professor Gilvaldo Leal. Objetivo é ensinar a essas crianças a plantar, colher e mostrar a importância de uma alimentação saudável para a melhor qualidade de vida.

De acordo com o coordenador do projeto, Eduardo Fortes, as 40 crianças para a segunda turma do projeto são 20 crianças da horta comunitária do setor João Lisboa e 20 para a horta do setor Campo Bello. Na oportunidade, foi entregue as crianças camiseta, bota, garrafa de água e bonés para realizar o cultivo e manejo da horta.

“Quando a criança participa de todas as etapas do cultivo, desde a plantação até a colheita, a chance dela querer experimentar o alimento, é muito maior. Normalmente, quando a criança tem esse contato com a horta, a família também acaba se interessando e levando o aprendizado para dentro de casa”, esclareceu Eduardo Fortes.