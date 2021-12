Share on Twitter

Foi publicado no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (10) a exoneração a pedido do Secretário Municipal de Infraestrutura de Gurupi, Thiago Barros.

Por Régis Caio

Conforme noticiado pelo Portal Atitude dias atrás que o Secretário Municipal de Infraestrutura não ficaria mais no cargo o Diário desta sexta publicou sua exoneração a pedido.

Em seu lugar assume o engenheiro Elvan Leão que estará no cargo de forma interina.