Com objetivo de tratar sobre ampliação da oferta de voos para o Tocantins, o secretário Hercy Filho recebeu, na manhã desta terça-feira, 15, a visita do superintendente da companhia Gol linhas aéreas inteligentes, Ciro Melo de Oliveira. No encontro, eles discutiram parcerias para fomentar o turismo e projetos para inclusão de voos entre o município de Gurupi à Brasília e Goiânia. O encontro contou com a participação da secretária executiva da Sectur, Jocélia Costa, e da superintendente de Turismo, Maria Antônia Valadares.

da redação

Segundo o secretário Hercy Filho, a Gol tem sido fundamental na conectividade aérea nacional e regional, sendo que o Tocantins deseja fortalecer mais ainda a parceria para que sejam inseridas outras rotas tocantinenses na malha aérea nacional para expandir os voos no Estado a fim de dinamizar a economia e o turismo.

“A aviação é um meio importante para o desenvolvimento econômico e social. Nesse sentido, a conectividade aérea impulsiona o turismo, fomentando toda cadeia comercial, gerando oportunidades de emprego e renda para a população”, pontua, o secretário do Turismo, Hercy Filho, ressaltando que o governador Wanderlei Barbosa está empenhado em fortalecer o destino Tocantins com a oferta de mais voos para o Estado.

Na oportunidade, o secretário apresentou as vantagens da política de incentivo fiscal adotada pelo Governo do Estado para o modal aéreo. “ Os incentivos por meio do regime diferenciado de tributação que o Governo oferta, contribui para que a Gol possa manter os voos existentes, que representam mais de 40% da malha tocantinense, além estimular a expansão de novas rotas no Estado”, explicou o secretário Hercy Filho.

A redução sobre a base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) nas operações internas com querosene e gasolina de aviação foi criada pelo governo do Tocantins por meio da Lei 3.439, em 04 de abril de 2019.

Para o superintendente da Gol, Ciro Oliveira, o encontro foi positivo pela as intenções de realizar bons negócios ao setor aéreo e ao desenvolvimento do Tocantins com planos para o futuro. “Quero agradecer a excelente receptividade do governo por meio do secretário Hercy. Essa é uma oportunidade de podermos trabalhar juntos a integração do Estado e o crescimento da economia, além do desenvolvimento da população mesmo em momentos tão conturbados como os atuais”, ressaltando que a iniciativa privada precisa compartilhar a preocupação, sendo que o governo na posição de liderança nos mostrar como se deve entender as oportunidades que existem para superar as dificuldades considerando a visão de negócio que o governo do Tocantins possui.

De acordo com superintende da Gol, a companhia opera atualmente com voos para Brasília, Salvador e São Paulo. “Planejamos, em breve, aumentar nossa posição com voos mais frequentes e com mais destinos, não só no Tocantins, mas no Brasil como um todo. Nesse sentido, esperamos que esse momento de turbulência mundial passe rapidamente para que possamos consolidar nossa presença no Tocantins, garantindo um crescimento de interconectividade e fluxo de passageiros que o Estado merece”, enfatiza Ciro Oliveira.

Segundo dados da INFRAERO, em 2021 foram realizados 219.077 desembarques no aeroporto de Palmas, uma média de 18. 256 ao mês. Em janeiro de 2002, o número de desembarques foi de 27.238. Operam no aeroporto da capital, quatro companhias, sendo a Gol (quatro voos), Latam (três voos) e a Azul (quatro voos).