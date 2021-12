Share on Twitter

Para melhorar o acesso nas ruas da cidade que ainda não contam com calçamento ou pavimentação asfáltica, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura tem realizado um trabalho de recuperação destes locais.

A ação faz parte da força-tarefa “Gurupi Cidade Limpa” e começou nesta terça-feira, 21, com a recuperação da pavimentação de rua 11, no setor Waldir Lins. O serviço atendeu uma solicitação dos moradores da região.

Conforme o secretário de infraestrutura, o engenheiro Elvan Leão, os serviços vão além da terraplanagem. “Há todo um trabalho de limpeza, cascalhamento e compactação, para deixar a rua em melhores condições de tráfego”, frisou.

As atitudes da força-tarefa “Gurupi Cidade Limpa” continuam sendo realizadas em todo o município com serviços de capina, roçagem, retirada de entulhos, pintura de meio fio, operação de tapa-buraco e terraplanagem nas vias urbanas e rurais.

Segundo a Secretaria, durante o ano de 2021 foram recuperadas todas as vias urbanas e rurais do município, com a realização de um trabalho preventivo e também de recuperação, principalmente neste período de chuva.

Pavimentação Asfáltica

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, depois de alguns ajustes no processo de captação de recurso, neste mês saiu a aprovação para a pavimentação de algumas ruas do Setor Waldir Lins. “As ruas 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 14 do setor Waldir Lins devem ser pavimentadas em breve. Em janeiro deve iniciar o processo licitatório e a previsão é que o início das obras aconteça em abril de 2022”, declarou o secretário, Eng. Elvan Leão.