O Secretário Municipal de Finanças, Lucas Lemes, afirmou que a prefeita Josi Nunes estuda e analisa a possibilidade para conseguir a desvinculação das contas da Unirg. Segundo o secretário, o desejo é fazer com que a instituição caminhe com as próprias pernas.

da redação

“Hoje a Unirg tem um orçamento próprio dela de arrecadação e de gastos no valor de R$ 95 milhões e 676 mil reais e a desvinculação das contas é um trabalho que a prefeita planeja desde quando ela era deputada. Ela é professora da Universidade e entende essa necessidade da Unirg caminhar com suas próprias pernas, para isto, devemos mostrar esse entendimento ao Tribunal de Contas mostrando a importância da desvinculação das contas, caso acontecesse, sobraria para ajustar o município e até valorizar os servidores”, disse o secretário durante entrevista na Rádio Nova FM.