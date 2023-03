da redação

O vereador Jair do Povo esteve na terça-feira (28), com o Secretário Municipal Sinvaldo Moraes, para entregar o requerimento 168/2023, em que solicita o funcionamento do Centro de Reabilitação Física e Intelectual Monsenhor Geraldo Torres (CER), uma vez que está fechado há muitos anos, sem o devido funcionamento para a população. A demanda é uma solicitação desde 2022 que vem sendo cobrada pelo vereador.

O Secretário de Saúde Sinvaldo Moraes afirmou ao vereador Jair do Povo, que esteve em Brasília com a Prefeita Josi Nunes, para dar o devido andamento nos procedimentos, para que o Centro de Reabilitação possa de fato vir a funcionar para a população.

O secretário disse que com os procedimentos necessários, em breve o local será reinaugurado, “o Centro de Reabilitação, até chegou a ser inaugurado no ano de 2020, porém, nunca esteve de fato em funcionando por não estar cadastrado no sistema do Governo Federal, o primeiro passo é fazer o cadastramento e depois a habilitação pelo Ministério da Saúde”, frisou o Secretário durante visita do vereador.

Para o vereador Jair do Povo a necessidade é muito grande, pois o objetivo de sua criação sempre foi atender pessoas que necessitam dos tratamentos, “Fico contente de que os trabalhos estão em andamento no executivo para que funcione de fato o CER. A população com certeza é a maior beneficiada”, frisou Jair do Povo.

Com informações de Adriana Castelo Branco