Por Adriana Castelo Branco

O requerimento ao ser aprovado na Câmara foi encaminhado à Secretaria de Saúde e o parlamentar Jair do Povo recebeu a resposta através do ofício nº. 1306/2022, onde foi respondido através da Vigilância Epidemiológica do Município, que afirmou está acompanhando as informações sobre a doença Monkeypox desde o comunicado de risco divulgado pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde Nacional CIEVS na data de 19 de maio de 2022, e que todas as informações sobre a doença recebida através da nota técnica do Ministério da Saúde foram divulgadas entre os profissionais de saúde do município.

A estratégia de atendimento no município pela Secretaria de Saúde foi definida no dia 03 de agosto, sendo a Unidade de Saúde CASEGO como referência para atendimento específico com suspeita de Monkepox.

“Fico feliz que a Secretaria de Saúde esteja atendendo os anseios da população com presteza e eficiência, agradeço pela resposta a nossa solicitação”, frisou Jair do Povo.

Transmissão e Prevenção

O Ministério da Saúde alerta que a Varíola dos Macacos é uma doença causada por vírus chamado de Monkeypox e que pode ser transmitida por diferentes formas entre elas, a contaminação pode acontecer através de contato direto com pessoas infectadas diretamente com as secreções e gotículas no ar, lesões da pele ou objetos contaminados e ainda através de relações sexuais entre parceiros contaminados.

Entre os sintomas está febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, fraqueza e linfonodos inchados, o período de estadia do vírus segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) é parecido com a Covid-19, de 7 a 21 dias de incubação e para a confirmação da doença exige exames e testes médico.