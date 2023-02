da redação

Berenice Barbosa afirmou que o trabalho que esta iniciado por Gurupi será estendido a todos os municípios do estado, teremos uma secretaria com ações descentralizadas.

Agenda Secretária Estadual da Mulher – Berenice Barbosa

8:30 – visita a prefeita Josi Nunes objetivando parcerias para execução de ações com utilização dos Equipamentos Urbanos do Município, bem como profissionais da saúde a Assistência Social.

9: 10 – Visita a Câmara Municipal de Vereadores ( fará uso da palavra na tribuna) solicitando aos vereadores que façam parcerias com entidades que tem como objetivo o zelo pela mulher( programas de saude voltados para mulheres).

10: 20 – Visita a Liga Feminina de Combate e Prevenção ao Câncer

11: 20 Visita ao SESC / SENaC objetivando parcerias para realizaçao de cursos , atividades de qualidade de vida e saúde

Almoço

14hVisita ao SeSi / Senai objetivando parcerias para realizaçao de cursos e arividades de qualidade de vida!

15: 30 Retorno para Palmas

Sobre a Secretaria

A Secretaria da Mulher do Estado do Tocantins foi criada com o objetivo de formular, coordenar e articular políticas voltadas a garantia de direitos, à proteção, ao acolhimento, à eliminação de todas as formas de discriminação e violência contra as mulheres. A pasta também deverá criar, implementar e monitorar essas políticas, visando a promoção a igualdade. Além disso, deverá acompanhar a implementação de legislação de ação afirmativa com o objetivo de acabar com a discriminação entre homens e mulheres.

Também deverá estabelecer canais de comunicação com os cidadãos para receber consultas, denúncias e prestar informações.