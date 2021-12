Com o intuito de melhorar o atendimento na realização de exames nas mulheres de Gurupi, o vereador Jair do Povo havia solicitado a centralização dos exames de ultrassonografias na Clínica da Mulher por meio de requerimento em novembro de 2021, agora as mulheres poderão fazer os exames com mais rapidez.

por Adriana Castelo Branco

O exame de ultrassonografia obstétrica ajuda a identificar diversas doenças na mulher e também a identificar em casos de gestação doenças no bebê, antes mesmo do seu nascimento, ajuda também a passar principalmente informações importantes ao médico, como análise morfológica, aspectos da placenta e etc.

Segundo o vereador os pacientes entregavam o pedido do exame nas UBSs e de lá eram encaminhados para empresas terceirizadas, e só depois os pacientes recebiam as informações do dia para realização do exame, o que ocasionava uma demora maior. Agora os exames sendo diretamente marcados na Clínica da Mulher garante maior agilidade no atendimento e pacientes podem receber os resultados dos exames mais rápido.

“É de suma importância agilizar exames na rede municipal de saúde em Gurupi, nossa cidade precisa exatamente de um trabalho ágil e organizacional como vem sendo desenvolvido pelo Secretário de Saúde Vânio Rodrigues e por isso, agradeço por atender nossa solicitação”, completou Jair do Povo.

No Portal Atitude Vânio Rodrigues afirmou que além da ampliação dos atendimentos de ultrassonografia, a Clínica da Mulher conta também, desde o mês de Outubro com o Serviço Municipal de Mamografia, com atendimento de na área de planejamento familiar, procedimentos contraceptivos e orientação às famílias, atendimento especializado para gestantes de alto risco e com atendimento ainda do Centro Avançado de Controle de Citologia (CAICC) e demais exames de rotina da mulher.