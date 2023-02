da redação

A Prefeita agradeceu a vista da Secretária e disse sentir-se honrada por Gurupi ter sido escolhida como primeiro município a ser visitado. “Temos grandes parcerias com o Governo do Estado, e com certeza faremos novas parcerias com a Secretaria da Mulher”, disse afirmando que após o Carnaval irá à secretaria apresentar as propostas de Gurupi.

Durante a reunião, a Prefeita reforçou o trabalho realizado em Gurupi em prol das mulheres como a Clínica da Mulher, que oferta diversos serviços de saúde feminina. Também afirmou que com o mamógrafo nesta clínica oportunizou zerar a fila de exames para o diagnóstico do câncer.

A Prefeita afirmou que sempre atuou em defesa das políticas de valorização da mulher, desde quando era deputada estadual, tanto que o Conselho Estadual de Defesa da Mulher no Tocantins foi instituído quando era deputada que apresentou essa propositura e foi implementada pelo governador da época. “É fundamental esse trabalho de apoio às mulheres. Nós somos a maioria da população, mas somos discriminadas e estamos à margem de tantas políticas públicas, por isso é preciso um olhar diferenciado de uma secretaria com relação ao fortalecimento de políticas voltadas à mulher em todas as instâncias da sociedade”, comentou.

A Secretária comentou que está iniciando as visitas aos municípios do Tocantins para levar as propostas da pasta e decidiu começar por Gurupi por ser administrada por uma mulher. Reforçou que é necessário fazer um trabalho efetivo para que todas as mulheres tenham conhecimento dos seus direitos, do que pode reivindicar, ter voz ativa no processo de construção das políticas públicas de empoderamento feminino.

“Decidimos iniciar as visitas por Gurupi, porque por além de ser uma cidade estratégica é administrada por uma mulher. A secretaria precisa trabalhar em parceria com todas as instituições que defendem a causa das mulheres”, explicou agradecendo a receptividade da Prefeita e colocando a Secretária Estadual à disposição para futuras parcerias.