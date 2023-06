da redação

Recepcionaram a Secretária, o deputado Eduardo do Dertins, vereadores de Gurupi e municípios vizinhos, Presidente da Unirg, Thiago Miranda e a secretária de ação social de Gurupi, Luana Nunes, representando a prefeita Josi Nunes.

“A Secretaria da Mulher está visitando as cidades e apresentando seus projetos em prol do fortalecimento feminino no estado. Estamos ouvindo todas as demandas para que juntos possamos ofertar as soluções de desenvolvimento”, disse Berenice.