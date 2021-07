O segundo semestre letivo da rede municipal inicia na próxima segunda-feira, 02 de agosto. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira, 30, durante coletiva à imprensa, realizada no auditório do Centro Administrativo da UnirG.

da redação

Conforme a secretária municipal da Educação, Amanda Costa, o momento que antecede o retorno foi de replanejar, reaprender e entender as novas dinâmicas desse processo de ensino-aprendizagem, mas agora é hora de retornar ao modelo presencial.

Amanda explicou que neste primeiro momento as aulas continuarão de forma remota, período no qual as escolas concluirão o processo de preparação para o recebimento dos alunos como a afixação da sinalização, disponibilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s). As aulas presenciais retornarão no dia 30 de agosto em todas as 26 unidades escolares municipais de Gurupi, com 40% a 50% dos alunos em cada sala de aula, com escalonamento semanal de turmas e rotina de sanitização dos ambientes escolares.

O retorno presencial será facultativo, e caso o pai ou responsável não sinta segurança da presença do aluno em sala de aula, um termo de responsabilidade deverá ser assinado na unidade de ensino em que o estudante estiver matriculado. A modalidade remota continuará a ser ofertada com o envio do material impresso, aulas de reforço, e plantões de aprendizagem.

A prefeita Josi Nunes relembrou que esse período de aulas online foi difícil, mas agora chegou a hora de voltar às aulas presenciais e o que está sendo priorizado é o retorno seguro, e com a vacinação dos profissionais da educação isso é possível. Conforme dados da Educação, 97% dos profissionais da rede já tomaram a segunda dose do imunizante contra a covid-19.

Frota Escolar

Durante a coletiva, a Prefeita Josi Nunes anunciou a disponibilização de recursos por parte do Governo Estadual para a manutenção do transporte escolar. O anúncio desse auxílio aos municípios foi feito nesta quinta-feira, 29, em Palmas, pelo Governador do Estado, Mauro Carlesse.

Ao todo serão mais de 16 milhões para beneficiar os 139 municípios. Cada cidade receberá 120 mil para serem investidos na reforma dos ônibus escolares. “Para nós é importante o retorno das aulas, não tem mais como adiar e as frotas de quase todos os municípios precisam ser reformadas, para isso foi colocado recursos para cada um dos 139 municípios”, explicou o governador Mauro Carlesse.

A prefeita Josi Nunes comentou que um dos grandes problemas dos prefeitos tocantinenses é justamente o de manter o transporte escolar, porque os recursos oriundos do governo federal são poucos. “Em Gurupi temos mais de oito mil alunos na rede municipal de ensino e uma grande parte será contemplada. Isso demonstra a sensibilidade e responsabilidade do Governador”, pontuou completando a grandeza dessa parceira do governo estadual com os municípios.

Projetos

Durante a coletiva, a secretária Amanda anunciou ainda alguns projetos que serão implantados como: o I Prêmio Professor Inovador “Destaque na Aprendizagem Escolar”, que tem como objetivo reconhecer e valorizar as equipes escolares que auxiliam na disseminação de práticas educativas de sucesso e ações exitosas no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes.

Outro projeto é o “Gestão em Foco” que visa reconhecer experiências que deram continuidade à aprendizagem dos estudantes durante o período da pandemia, identificar e disseminar práticas inovadoras na gestão escolar, reconhecer e valorizar escolas públicas que se destacam pela gestão competente.

Será lançado o “Edital Processo de Mestrado e Doutorado” que concederá aos professores licença remunerada para capacitação profissional. Este projeto é inédito na rede municipal.

Também será lançado o “Edital Férias Prêmio”, que contemplará os servidores que tem esse direito, que foi retirado em 2015, com licença remunerada de seis meses. O objetivo é zerar essa fila de servidores da Educação até 2022.

A partir do dia 10 de agosto serão entregues às famílias dos alunos os kits de alimentação. Ao todo serão 8.200 kits, sendo que 30% dos alimentos dos kits são adquiridos da Agricultura Familiar, garantindo renda também aos pequenos produtores rurais do município.

No dia 18 de agosto será realizada uma reunião para discutir a revisão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) da Educação.

Também será implantado o “Programa Mesa Farta da Escola”, que vai atender, inicialmente, três escolas municipais de Gurupi. Os alimentos serão produzidos nas hortas escolares com a participação da comunidade. A produção será direcionada tanto para a alimentação escolar como para as famílias envolvidas na ação.

Também foi exposto sobre as parcerias e formações tais como: Sebrae – aprender e empreender – JEPP, que tem como foco disseminar a cultura empreendedora; Oficina de Musicalização na Educação, que com a contribuição da música favorece o desenvolvimento cognitivo/lingüístico, psicomotor e sócio afetivo da criança; Programa Gestão da Política de Alfabetização, que tem como objetivo proporcionar uma educação integral aos estudantes, oferecendo espaço para o desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais.

A secretária da Educação apresentou ainda o novo modelo de uniforme adotado pela rede municipal.

Presenças

Também participaram da coletiva os vereadores André Caixeta, Davi Abrantes, Ivanilson Marinho, Débora Ribeiro, Cesar da Farmácia, Matheus Monteiros, Rodrigo Maciel, Rodrigo Ferreira, Jair do Povo, Colemar da Saborelle; o presidente da UnirG, Thiago Piñeiro Miranda, a reitora da UnirG, Sara Falcão.