Na sessão ordinária desta quarta-feira (05) a Câmara Municipal de Gurupi concedeu uma Moção de Aplausos para a Secretária Estadual de Educação Adriana Costa Aguiar em razão do lançamento do Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja) implantado em Gurupi, na antiga Escola Estadual Rui Barbosa.

por Régis caio

A moção é de autoria do vereador Ronaldo Lira (PSC) com co-autoria dos vereadores Davi Abrantes (PTB), Débora Ribeiro (PTB) e Zezinho da Lafiche (Avante) com aprovação dos demais parlamentares. “Mesmo neste processo de pandemia, estamos vendo o esforço que a educação do Tocantins está fazendo para trazer melhorias e desenvolvimento para a nossa comunidade e Gurupi só tem a ganhar com a implantação do Ceja”, destacou o vereador Ronaldo Lira.

A secretária destacou durante o seu pronunciamento que é um sonho do governo estadual que começa a ser realizado, de contribuir para o fim do analfabetismo no Tocantins. “Minha gratidão aos vereadores pela propositura. Me sinto muito, muito feliz mesmo! No ano passado, esta mesma Câmara Municipal me deu a honra de receber o Título de Cidadã Gurupiense, um momento que entrou para a minha história”, relatou Adriana Aguiar.