A partir desta segunda-feira, 17, a Secretaria Municipal de Saúde e as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Gurupi voltam a atender no horário de expediente normal. A Secretaria atenderá das 08 às 12 horas e das 14 às 18 horas.

da redação

Já as UBS’s voltam a funcionar das 07 às 17 horas, exceto a UBS do Setor Pedroso, que faz parte do Programa Saúde na Hora, e possui horário de atendimento estendido até as 19 horas, de segunda-feira à sexta-feira.

A Clínica da Mulher, a Policlínica, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) e o Centro de Triagem para Covid-19 também atenderão das 07 às 17 horas, de segunda-feira à sexta-feira.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as alterações acontecem em decorrência da reorganização da Atenção Primária à Saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) no enfrentamento da Covid-19; e levam em consideração que todos os profissionais de saúde da Secretaria já foram imunizados contra a COVID-19 e ainda por haver a necessidade de restabelecimento do atendimento à população.

“Com a redução do horário, diminuiu a oferta de serviços e atendimentos e isso tem reflexo direto na assistência à população. E agora o retorno do funcionamento do horário normal das unidades básicas de saúde, vai beneficiar, principalmente, a comunidade, que teve esse acesso reduzido pela metade”, afirmou o secretário Relmivam Milhomem, ressaltando que essas mudanças são reflexo do atual cenário epidemiológico da cidade e, que, caso aumente a incidência de Covid-19 em Gurupi, esse processo por ser revisto.

Também a partir desta segunda acontece o retorno dos agendamentos presenciais, atendimentos eletivos e o atendimento normal dos programas da Atenção Básica e atendimento de pacientes assintomáticos em todas as Unidades Básicas de Saúde, incluindo UBS Ney Luz e Silva, do Setor Nova Fronteira, UBS Rosendo Barbosa de Araújo, localizada no Centro, e UBS Pr. Moises Martins da Rocha, que fica no Setor Sol Nascente.

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE), também voltam a realizar atendimento normalmente nas residências, supervisionando as condições de saúde nos domicílios e viabilizando a assistência à saúde da comunidade.

Com o retorno do horário de atendimento também estão liberados os atendimentos odontológicos eletivos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou agendados previamente pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Os atendimentos de urgência e emergência devem ser encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 Horas).

ATENDIMENTO COVID

O atendimento a pacientes com sintomas de Covid-19 será realizado, exclusivamente, no Centro de Triagem para Covid-19 (ao lado da Policlínica) e na UPA 24 Horas e serão realizados testes de RT-PCR (Swab) somente nestes dois locais.

Já a UBS Pr. Moisés Martins da Rocha, localizada no Setor Sol Nascente, continuará funcionando como UBS Sentinela, para atender exclusivamente os pacientes sintomáticos de Covid-19 nos finais de semana e feriados, das 07 às 19 horas.

Os pacientes assintomáticos que desejam realizar teste rápido para Covid-19 poderão procurar a UBS mais próxima de sua casa, já que todas realizarão o exame. Já os pacientes com diagnóstico confirmado para Covid-19, mas que apresentam sintomas leves da doença, serão acompanhados e monitorados diariamente pelas UBS via telefone, levando em consideração a área de referência, até que haja alta médica.