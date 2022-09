da redação

A estratégia do CCZ nesta reta final da campanha é realizar a busca ativa em setores mais afastados da cidade. Nesta quarta e quinta-feira, 21 e 22, o setor Santa Luzia recebe a visita dos agentes de saúde e equipe do CCZ. Já na sexta-feira, 23, a equipe se dividirá para vacinar os animais do setor Industrial e também na comunidade do Trevo da Praia, das 08h às 11h.

“A vacinação é a principal medida de prevenção da raiva, que é uma zoonose com 100% de letalidade. Por isso é importante que os tutores aproveitem os últimos dias para imunizar seus pets”, alertou o secretário municipal de saúde Sinvaldo Moraes.

A vacinação contra a raiva em cães e gatos é anual e deve ser feita em animais a partir de 03 meses de idade. A vacinação antirrábica em animais é importante porque a doença é letal e pode ser transmitida a humanos, a partir da mordida de cães e gatos infectados.

Última chance para vacinar seu pet

No sábado, os animais devem ser levados ao CCZ com guia e coleira. Os gatos devem ser transportados em caixas de transporte ou outro meio adequado.

O CCZ está localizado na Av. Dueré no Setor Pedroso e o telefone para contato é o (63) 3315-0098.