Rota Gastronômica de Gurupi transforma paladares e gera expectativa para mais eventos na cidade

da redação

Gurupi se tornou o epicentro da culinária local com a realização da primeira edição da Rota Gastronômica, um evento promovido pelo Sebrae em parceria com a Prefeitura Municipal. Realizado nas instalações do Sesc da cidade, o evento foi uma celebração vibrante da diversidade culinária, envolvendo empreendedores gastronômicos e amantes da boa comida.

“Ao explorar uma variedade de sabores e técnicas, a Rota Gastronômica proporcionou aos participantes uma jornada culinária única. Desde pratos tradicionais até criações inovadoras, os visitantes puderam degustar o que há de melhor na culinária local, experimentando o verdadeiro sabor de Gurupi”, disse a gerente do Sebrae, Paula Alencar.

O evento contou com a participação de 22 estabelecimentos locais, que apresentaram suas especialidades em estandes cuidadosamente decorados. A parceria entre o Sebrae e a Prefeitura Municipal destacou o compromisso conjunto com o fortalecimento do setor gastronômico em Gurupi.

“A Rota Gastronômica de Gurupi se revelou um sucesso retumbante, conquistando o paladar dos participantes e consolidando-se como um evento imperdível no calendário da cidade. A expectativa é que as futuras edições continuem a cativar e surpreender, transformando Gurupi em um destino gastronômico reconhecido e apreciado por todos”, disse a prefeita Josi Nunes.