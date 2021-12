Durante reunião com o governador o vereador e presidente da Câmara de Gurupi pediu ainda investimentos nas áreas de esporte e juventude.

por Régis Caio

O vereador e presidente da Câmara de Gurupi, Rodrigo Maciel (PSL), esteve em reunião com o governador em exercício Wanderlei Barbosa com o intuito de buscar investimentos para Gurupi.

Um dos assuntos debatidos foi a liberação de recursos no valor de R$ 3,5 milhões para a construção da nova rodoviária do município. “Nossa cidade merece uma nova rodoviária, quero que o governador atenda este pedido e que sejam firmados convênios com o poder municipal e com a União, se necessário, para que este sonho da nova rodoviária seja uma realidade”, disse o vereador.

Maciel solicitou ainda ao governador investimentos no Hospital Regional, nas áreas de esporte e juventude de Gurupi, além da continuidade do Projeto Parque Pouso do Meio e construção de Escola de Tempo Integral.