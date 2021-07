Os recentes acidentes de trânsito ocorridos em Gurupi foi tema de uma reunião ocorrida na manhã desta quinta-feira (15) na Agência Municipal de Trânsito e Transporte (AMTT).

por Régis Caio

Um levantamento feito pelo Portal Atitude aponta que nas últimas duas semanas ocorreram 17 acidentes de trânsito em Gurupi, a maioria envolvendo motocicletas e boa parte ocorreram na região central.

O assunto foi debatido durante uma reunião na AMTT que envolveu os vereadores André Caixeta, César da Farmácia e o presidente da Agência, Sargento Jenilson.

“Tenho visto nos últimos dias uma grande quantidade de acidentes de trânsito em nossa cidade. Preocupado com nossa população, estive com presidente da AMTT buscando informações das ações e levando algumas reivindicações para a melhoria do trânsito em nossa Gurupi”, disse o vereador André Caixeta.

Já o presidente da AMTT afirmou que estará fazendo uma reunião envolvendo pessoas ligadas e que trabalham com veículos, com o intuito de promover ações educativas. “A maioria dos acidentes envolvem motos e queremos promover logo uma reunião com várias categorias que trabalham com este veículo e passar instruções para amenizar e diminuir a situação. Fiscalizações ocorrerão de forma intensa. Unindo esforços para buscar soluções nessa demanda permanente e que nos últimos dias mostrou um aumento fora do normal”, destacou Sargento Jenilson.