O Secretário de Estado da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO), Wlademir Mota Costa Oliveira, se reuniu com o presidente da Agência Municipal de Trânsito e Transporte de Gurupi, (AMTT), Sargento Jenilson, da Polícia Militar do Tocantins (PM-TO). O encontro ocorreu no gabinete do secretário, na sede da SSP e teve por objetivo tratar de questões pertinentes ao processo de implantação da Guarda Civil de Gurupi.

da redação

Durante a reunião, também foram discutidas tratativas no sentido de firmar um termo de cooperação técnica que vise possibilitar uma troca de experiências e também de tecnologia visando a promoção de ações que resultem na melhoria da segurança pública viária no município do sul do estado.

“O encontro foi relevante uma vez que a segurança pública de estados e municípios tem como meta melhorar a vida dos cidadãos que residem nas cidades de todas as regiões do estado. Desse modo, entendemos que com a implantação da Guarda Municipal de Gurupi, teremos mais um agente de segurança parceiro para proteger a população. Nesse sentido, vamos apoiar a capacitação desses agentes públicos, seja por meio de treinamento, compartilhamento de tecnologia e demais expertises que se fizerem necessárias”, ressaltou Wlademir.

Em sua fala, o presidente da AMTT, de Gurupi, sargento Jenilson se mostrou muito satisfeito com a reunião e com o apoio da SSP. Na oportunidade, além das questões técnicas, o presidente da AMTT, de Gurupi. “Viemos aqui tratar com o Secretário da Segurança Pública, no sentido de buscar apoio e contribuições que possam nos ajudar a alavancar a instalação da Guarda Municipal, uma vez que a Polícia Civil possui o conhecimento necessário em vários campos de atuação”, disse o presidente.

Por fim, o presidente da AMTT, agradeceu ao gestor da SSP pela oportunidade de poder discutir as demandas da segurança pública de Gurupi. “O encontro foi muito positivo, uma vez que o secretário Wlademir se mostrou favorável, não somente à instalação da guarda municipal, bem como na capacitação dos futuros guardas municipais”, destacou.