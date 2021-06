Com intuito de ampliar os serviços oferecidos ao cidadão, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Secad), reuniu-se nesta manhã de terça-feira, 08, com o vice-prefeito de Gurupi, Gleidson Nato. O encontro visa ofertar os serviços municipais dentro da Unidade do É Pra Já aos contribuintes gurupienses.

da redação

Na oportunidade, que contou com a participação do secretário de Planejamento e Finanças do município de Gurupi, Lucas Lenes, os gestores articularam a elaboração do Termo de Parceria, que será assinado posteriormente, a ideia inicial da parceria é ofertar os serviços da prefeitura dentro da Unidade do programa É Pra Já.

O secretário da Administração, Bruno Barreto, reforçou o compromisso do Governo em desenvolver uma gestão municipalista, sempre aberta a agregar serviços junto aos municípios. “Faz parte da política de governo promover esse diálogo com os gestores municipais, para que em conjunto, possamos avançar nas melhorias para os cidadãos tocantinenses. Vemos com grande valia essa proposta da ampliação dos serviços em conjunto com a prefeitura de Gurupi, pois irá possibilitar mais serviços oferecidos dentro do É Pra Já”, enfatizou.