Share on Twitter

Share on Facebook

Na manhã desta quinta-feira, 20, aconteceu uma reunião no Plenário da Câmara de Vereadores, que discutiu o problema no atendimento perante aos casos de maus-tratos contra os animais em Gurupi. A reunião, proposta pela vereadora e protetora de animais Leda Perini (PATRIOTA) trouxe inúmeras ideias do que pode ser feito para a resolução desse problema.

por Régis Caio

Estiveram presentes autoridades para discutir sobre o assunto. Segundo a Vereadora Leda, ‘’o que motivou a reunião é o fato de não haver atendimento correto das inúmeras denúncias dos protetores de animais.’’

A reunião buscou discutir alguns pontos que precisam ser trabalhados. Entre eles, a criação da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (DEMA), pauta de requerimento apresentado pela Vereadora Leda em fevereiro deste ano.

Outros assuntos debatidos foram a responsabilidade de atendimentos nos casos de maus-tratos contra animais, a função de cada entidade na combate a esse tipo de crime e o suporte para os protetores de animais.

Além da Vereadora Leda Perini, discursaram na reunião o Comandante do 4° Batalhão da Polícia Militar, Tenente-Coronel W. Costa, o Major Pimentel, o Capitão Milhomens, da 3° Companhia de Polícia Militar Ambiental, o Delegado Regional da Polícia Civil, Joadelson Albuquerque, a Coordenadora do Centro de Zoonoses, Fluviane Freitas, o Diretor de Proteção e Vigilância da Saúde, Marcus Teixeira, e Ronan, representando as Ongs de Proteção Animal de Gurupi.

Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e do Ministério Público Estadual (MPE) também estiveram presentes.