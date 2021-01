Retorno das aulas em 2021 na rede municipal de Gurupi é anunciado

A Secretaria Municipal de Educação de Gurupi já definiu a data para a retomada das aulas na rede pública de ensino. Conforme o calendário escolar, o ano letivo está previsto para começar no dia 08 de fevereiro de 2021 para todos os níveis e modalidades de ensino, mas, sem previsão sobre aulas presenciais, por causa das medidas de prevenção contra a Covid-19.

As matrículas ocorrerão com base num cronograma, que será realizado pelas escolas, dividido por turmas, seguindo uma logística para distribuição das senhas, para que não haja aglomerações, e adotando também um protocolo de distanciamento e segurança. As escolas municipais não disponibilizam de um sistema online para matrículas.

O período de matrículas da rede Municipal de Ensino de Gurupi será de 11 a 26 de janeiro. As matrículas dos alunos veteranos poderão ser realizadas de 11 a 15 deste mês. Já a dos estudantes novatos de 18 a 26 de janeiro.

Como medida de prevenção a Covid-19, antes do encerramento do período letivo de 2020, as escolas providenciaram uma pré-matrícula para alunos veteranos. Um levantamento sobre a capacidade física das salas de aula está sendo feito para estimar o número de vagas a serem ofertadas em 2021.

A rede municipal de educação de Gurupi tem 7 mil e 800 alunos e 26 unidades de ensino. Por enquanto, as aulas seguirão em formato remoto, por meio da plataforma online.

Aulas presenciais

O retorno das atividades presenciais ainda não foi definido e depende de avaliação e liberação pelo Comitê Gestor de Prevenção e Combate ao Coronavírus.